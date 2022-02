Ciné & Série : des annonces pour Bioshock, Sonic, Halo... mais aussi Gran Turismo ?

Un peu d'actualité du coté du cinéma avec plusieurs annonces coup sur coup, où l'on commence par une collaboration entre « Netflix, 2K et Take-Two » pour nous annoncer une future adaptation de la franchise, sans que l'on en sache davantage pour le moment. On aimerait d'ailleurs que le quatrième jeu soit dévoilé un jour ou l'autre.Parallèlement, la Paramount a annoncé pas moins de 3 projets :- Une seconde saison pour la sériequi sera diffusé chez nous sur Canal+ puis dès que possible sur Paramount+.- Un troisième filmalors que le 2 n'est pas encore sorti (8 avril).- Une série TV Live basée sur Knuckles, là encore via Paramount+.Enfin, alors que le filmsort aujourd'hui même dans les salles et que PlayStation Productions vient de dévoiler l'animation spéciale qui ouvrira chacun des films, le producteur affilié Carter Swan a tranquillement indiquer sur la bio de son compte Twitter () que outre les adaptations déjà officialisées deet, un autre projet était dans les cartons de la boîte :(pas d'indication si ce sera un film ou une série).