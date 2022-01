Paul Rustchynsky (DriveClub, MotorStorm) annoncera son nouveau projet cette année

Les choses avancent rapidement pour la nouvelle filiale d'Avalanche Studios (à Liverpool) ouverte l'année dernière : Paul Rustchynsky déclare que son nouveau projet sera dévoilé dans le courant de l'année, avec déjà l'assurance qu'il s'agira d'une nouvelle licence, et sans rapport avec un jeu de courses.Ce dernier détail a de l'importance vu le CV de Rustchynsky, concepteur principal de la franchise, directeur de projet sursans oublier son travail sur. « Quelque chose de très différent » de ses habitudes donc, et l'occasion de faire de nouvelles preuves après son licenciement de Codemasters après l'échec commercial du dernier titre cité.Ajoutons que Rustchynsky assure que davantage de projets sont en préparation au sein des différents Avalanche Studios, donc en plus duannoncé en collaboration avec les Xbox Game Studios.