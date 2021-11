Avec Forza Horizon 5, Xbox revendique plus de 10 millions de joueurs en une semaine

Entre le Game Pass beaucoup mieux implémentés, le xCloud et le simple fait de proposer le titre dès la sortie sur Steam, l'audience potentielle den'a plus rien à voir avec celle du précédent épisode, et les effets sont là : Microsoft revendique plus de 10 millions de joueurs en l'espace d'une semaine, un chiffre qui a plus que doublé depuis le Day One (incluant l'accès anticipé).A titre de comparaison, c'est dans le même laps de temps 5 fois plus quequi avait tapé dans l'oeil d'1,5 million de joueurs à sa sortie, et seulement 500.000 de plus les jours suivants.De quoi asseoir un peu plus son statut de plus gros lancement de la marque Xbox en terme d'audience, mais également un lancement record pour le Game Pass.