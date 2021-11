EA le reconnaît : une version ''free-to-play'' de Battlefield aurait aujourd'hui du sens

Lors de sa conférence faite aux investisseurs, le PDG Andrew Wilson a dû faire face à une question qui taraude les actionnaires : à quand une plongée dedans l'univers du free-to-play, secteur devenu routinier depuis bien longtemps, et désormais directement squatté par son concurrent direct avecEt vu le succès de ce dernier, impossible pour Electronic Arts de naviguer avec des œillères. Le PDG note néanmoins queincarne une « réinvention » pour la série avec son multi à 128, incluant notamment le mode Portal (nouvelle vidéo ci-dessous) où vous pourrez créer vos propres règles à travers les cartes de 4 épisodes différents (3, 1942, Bad Company 2 et bien entendu 2042). Mais reconnaît dans le même temps que la voie du F2P serait « probablement logique » pour, et même qu'elle aurait « un sens », même si ce ne sera donc pas pour tout de suite.C'est donc en réflexion, et l'éditeur pourra néanmoins faire un coup d'essai dans un avenir proche puisque se prépare justement une itération gratuite de la série… mais sur mobile.