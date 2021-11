Marvel's Avengers : le contenu Spider-Man (exclu PlayStation) arrivera à la toute fin du mois Marvel's Avengers : le contenu Spider-Man (exclu PlayStation) arrivera à la toute fin du mois

Il était temps et à défaut d'une véritable présentation qui arrivera néanmoins dans les jours à venir, Crystal Dynamics confirme que le contenu Spider-Man exclusif aux versions PlayStation de Marvel's Avengers arrivera bien ce mois-ci, et plus précisément ce 30 novembre dans le cadre de la grosse MAJ 2.2 qui offrira les choses suivantes :



- Arrivée de Spider-Man jouable (exclu PlayStation)

- Event spécial scénarisé (exclu PlayStation)

- Nouveau raid Klaw après les événements de la dernière extension

- Nouveau type d'ennemi

- Augmentation du niveau de puissance (175)

- Nouvelle fonction pour améliorer l'équipement

- Mode Expédions pour gratter des tenues Premium

- Objectifs hebdomadaires pour chacun des héros (au lieu d'un seul)