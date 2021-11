Jason Schreier : Hangar 13 va finalement survivre après l'annulation de son chantier Jason Schreier : Hangar 13 va finalement survivre après l'annulation de son chantier

Gros ouf de soulagement pour le studio Hangar 13 : malgré l'annulation de son projet évoqué hier soir, qui aurait fait perdre pas loin de 50 millions de dollars à Take-Two, Jason Schreier indique qu'en sortie de la réunion avec les dirigeants, aucun licenciement n'est à l'ordre du jour.



On n'en sait pas plus mais il y a visiblement une confiance à l'avenir pour un nouveau chantier encore inconnu, et on espère que cette fois ce sera la bonne, Hangar 13 continuant de traîner derrière lui la réputation de Mafia III, dernière sortie majeure depuis 5 ans.