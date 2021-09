K.Hosokawa souhaite un jour placer les séries Yakuza et Judgment en dehors du Japon K.Hosokawa souhaite un jour placer les séries Yakuza et Judgment en dehors du Japon

Producteur des franchises Yakuza et Judgment, et même prochainement principal d'être du studio si les rumeurs de départ de Toshihiro Nagoshi sont avérées, Kazuki Hosokawa s'est entretenu avec le site TheGamer pour fêter le lancement proche de Lost Judgment.



Entre deux anecdotes, l'homme a lancé une petite déclaration très intéressante, faisant lien avec l'évolution commerciale des deux franchises précitées. En effet, si Yakuza est longtemps resté une série confidentielle en dehors du Japon, elle a ris son envol à partir du cinquième épisode là où ironiquement, les ventes stagnent voire baissent sur les terres natales. En a résulté un focus vers l'occident de la part de SEGA, entre arrivée de la franchise sur PC puis Xbox, jusqu'à maintenant entrer dans l'ère des lancements mondiaux avec justement Lost Judgment le 24 septembre.



Et on arrive peut-être à la finalité dans cette drague envers l'Europe et les USA : Hosokawa espère un jour, que ce soit dans Yakuza ou Judgment, emmener les personnages visiter de nouveaux pays, et donc « laisser le Japon derrière ». De quoi effectivement apporter un gros vent de fraîcheur niveau décors, surtout quand on sait à quel point Yakuza a longtemps traîné la patte dans la même zone durant plusieurs épisodes.



En attendant de voir où nous emmènera Yakuza 8 (ou 9 ?), sachez pour le fun que :



- Le premier poste de réalisateur de Hosokawa fut pour l'oublié Yakuza : Dead Souls. Un spin-off sauce zombies démonté par la critique mais Hozokawa ne regrette rien : ça lui a donné de l'expérience dans la gestion proche d'une team, et le jeu n'a pas coûté grand-chose vu la minuscule équipe (le plus gros étant occupé sur Yakuza et Binary Domain à l'époque).

- Vu les sous-entendus, Lost Judgment aurait dû sortir plus tôt mais c'est au moment de la full-production que le Japon a subit de gros problèmes de confinement (et donc des chantiers plus lents dû au télétravail).

- Pour Hozokawa, Kiryu est plus fort que John Wick car il considère Kiryu comme surhumain. Il pense en revanche que Yagami lui se ferait démonter par Wick, ce dernier ayant une meilleure maîtrise des couteaux et fusils. Bon, plus qu'à intégrer Keanu Reeves dans une des deux séries pour mettre les choses au point.