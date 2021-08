Lost Judgment : une démo en approche Lost Judgment : une démo en approche

Quand ce n'est pas le Microsoft Store, c'est son concurrent direct qui nous leak des choses intéressantes et apprenons en ce début de semaine que Lost Judgment devrait prochainement avoir droit à une démo jouable : des petits malins ont découvert dans la base de donnée du PS Store l'existence d'une « version d'essai » avec son propre logo et un poids précis de 14,4Go.



Pas trop de doute à avoir donc, et l'occasion de reprendre en main Takayuki Yagami avant le lancement du jeu complet, attendu le 24 septembre sur PlayStation et Xbox en cross-gen.