Digimon Survive encore reporté d'un an Digimon Survive encore reporté d'un an

On commençait à sentir l'odeur d'un énième report pour Digimon Survive, lui qui fut annoncé en 2018 pour une sortie en 2019, puis 2020, puis 2021, et c'est finalement via un rapport financier de la Toei Animation (forcément lié au projet) que l'on apprend que le titre n'est désormais prévu qu'au troisième trimestre 2022. Donc dans un an environ…



On rappelle qu'il s'agit d'un projet mixant du tactical avec des phases beaucoup plus narratives (dont une once de Point&Clic), du moins selon ce qui fut dévoilé au départ : le chantier a été rebooté en cours de route.