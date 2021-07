Persona : 7 annonces pour les 25 ans Persona : 7 annonces pour les 25 ans

Ayant récemment dépassé les 15 millions de ventes depuis son premier épisode, la franchise Persona va d'ici quelques semaines débuter son 25e anniversaire et comme cela arrive souvent avec la coutume japonaise, cet événement s'étalera sur un an, donc précisément de septembre à « quelque part fin 2022 ».



Toutes sortes d'annonces sont attendues et on nous parle de 7 annonces d'importance au fil de l'année, qui bien entendu ne concerneront pas que le domaine du jeu vidéo. On espère néanmoins sur les consoles restantes de Persona 4 Golden qui s'est tranquillement tapé 1 million de ventes sur Steam, et on peut légitimement espérer en annonce final un Persona 6 : fin 2022, plus de six ans nous sépareront de la sortie initiale du cinquième épisode, donc pourquoi pas un premier teaser…



Sinon, Project RE Fantasy, ça avance ?