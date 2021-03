Dead Cells passe les 5 millions de ventes

On l'a déjà dit et on se doit de le répéter en ce jour :est l'un des plus gros succès critique de la scène indépendante sur ces dernières années, ce qui va heureusement de paire sur le plan commercial où Motion Twin nous annonce aujourd'hui que son bébé a franchi la barre des 5 millions de ventes.Et dans le lot, apprenez que le mobile prend une grosse part du gâteau car sans même parler de l'occident, cette version s'est écoulée a plus d'1 million d'unités en Chine en l'espace de quelques jours. Version mobile qui accueillera d'ailleurs le premier DLC le 30 mars.