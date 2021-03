Une édition Deluxe pour Ninja Gaiden Collection Une édition Deluxe pour Ninja Gaiden Collection

C'est le 10 juin que les fans de Ryu Hayabusa, pleurant toujours l'absence de nouvel épisode, pourront se tourner vers Ninja Gaiden : Master Collection qui on l'apprend proposera une édition Digital Deluxe à 49,99€, ajoutant une OST de 180 pistes et un artbook de 70 pages, chose que certains auraient amplement préféré en format physique mais que voulez-vous…



On découvre également via le Microsoft Store que les trois épisodes (éditions Sigma pour les deux premiers, Razor's Edge pour le troisième) auront droit au combo 4K/60FPS, tandis que la Team Ninja ajoute en passant que la saga s'est vendue à 6,8 millions d'unités depuis ses débuts, sans d'ailleurs préciser si sont inclus les épisodes époque 8-bits ou encore le tout nul Yaiba : Ninja Gaiden Z.