Demon Slayer donnera ''très bientôt'' des nouvelles

Alors que le film s'est offert le record absolu d'entrée dans les salles japonaises, l'adaptation JV de(Kimetsu no Yaiba) va enfin bientôt donner de ses nouvelles, ce qui n'est pas du luxe après un silence quasi-total depuis mars dernier.Hiroshi Matsuyama (boss de CyberConnect2) assure en effet que les choses avancent bien, que la majorité du studio est sur le chantier et nous invite à garder un œil sur les prochains magazines Jump car des informations toutes fraîches vont débouler « très bientôt » pour enfin en savoir davantage sur ce titre uniquement attendu sur PlayStation 4 (pour le moment en tout cas).Et pour le fun, un échange (sous fond d'humour évidemment) entre Matsuyama et Katsuhiro Harada :Matsuyama :Harada :Matsuyama :Harada :Matsuyama :