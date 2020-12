The Legend of Heroes : Falcom annonce Kuro no Kiseki et un remaster PS4 de Nayuta no Kiseki The Legend of Heroes : Falcom annonce Kuro no Kiseki et un remaster PS4 de Nayuta no Kiseki

C'est dimanche qu'aura lieu le Falcom Day mais il n'y aura pas besoin d'attendre jusque là pour avoir l'essentiel des informations qui sont sorties dans la dernière édition du magazine Famitsu, comme chaque semaine leakée avant l'heure.



En ressort donc trois jeux :



The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki

- Suite de Hajimari no Kiseki (toujours non annoncé en occident).

- Prendra majoritairement place dans la République de Calvard en l'an S.1208.

- 90 % des personnages seront inédits.

- Falcom promet un boost technique sur la modélisation et les animations.

- Sortie prévue sur PS4 mais une version PS5 est à l'étude.



Nayuta no Kiseki Kai

- Portage PS4 du spin-off sorti à l'époque sur PSP (2012)

- Sera lancé courant 2021 au Japon



The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

- La version Switch est annoncée pour le 18 mars 2021 (au Japon).



Rendez-vous ce week-end pour davantage d'infos, visuels et autres trailers.