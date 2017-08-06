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Cairn
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name : Cairn
platform : PC
editor : N.C
developer : The Game Bakers
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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articles : 4130
visites since opening : 18301418
subscribers : 36
bloggers : 14
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Cairn aussi sur NS2 / Demo dispo
Aventure





Éditeur : The Game Bakers
Développeur : The Game Bakers
Genre : Aventure/Simulation/Sport
Disponible sur PC/PS5
Prévu sur NS2
Date de sortie : 2027
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par les créateurs de Furi et Haven
Tentez votre première ascension avec Aava dans le massif de Tenzen.


Steam -une démo est disponible sur l'eShop-
Quelques tests :
JV 17/20 Gameblog 8/10 ActuGaming 8/10 Numerama 8/10 JVFrance 75%
https://www.youtube.com/watch?v=wqNfImlqR_I&t
    tags :
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    tripy73, pimoody, iglooo, gareauxloups, kevinmccallisterrr
    posted the 09/09/2026 at 04:30 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    thauvinho posted the 09/09/2026 at 04:37 PM
    Mon GOTY Indé, vivement le DLC
    legend83 posted the 09/09/2026 at 08:35 PM
    J'ai fait le jeu alors que j'avais de la fievre, c'etait special surtout la fin
    iglooo posted the 09/09/2026 at 08:45 PM
    Nickel, merci pour l'info, je vais aller tester ça.
    f0lky posted the 09/10/2026 at 06:20 AM
    Ce jeu m’intrigue! Content qu’il y ait une démo pour voir ce que ça donne !
    pimoody posted the 09/10/2026 at 07:33 AM
    J’ai testé la démo il y a quelques temps, je le conseil chaudement.
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