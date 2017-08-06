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PQube
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/29/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Aggelos 2 / Lancement
Plateforme




Editeur : PQube / PixelHeart
Développeur : WONDERBOY BOBI
Genre : Plateforme/Aventure/Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Vous incarnez un Aggelos, le rang le plus élevé parmi les anges.
Alors que les dieux sont sur le point d'être vaincus par l'Armée des Ténèbres, vous êtes envoyé par Balro, le dieu suprême de la lumière, sur une quête épique à travers Lumen.
Alors que Lumen est sous le joug de l'invasion, vous devez affronter le chaos dans les mondes de la Lumière et de l'Obscurité, qui se superposent.


Steam
Quelques critiques :
OpenCritic 73%
https://www.youtube.com/watch?v=mFvP7ClD4_I
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    gareauxloups
    posted the 08/29/2026 at 07:20 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    loganwolverine posted the 08/29/2026 at 10:57 AM
    Super jolie le coté Megadrive en plus métroidvania
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