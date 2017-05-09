Après avoir abordé le mode Siège il y a quelques jours, le temps est venu de faire un focus sur le mode Multijoueur. Nombre de maps, récompenses, nouveaux modes de jeu, option de personnalisation, succès nous allons tout passer au crible.
Bonne lecture.
Versus : une recette classique, de nouveaux ingrédients
Le mode Versus fait son retour dans Gears of War : E-Day, repensé et entièrement remanié. l'objectif avec le mode Versus était de préserver la tension, la maîtrise technique et le jeu d’équipe qui caractérisent le PvP de Gears, tout en offrant une nouvelle expérience grâce aux nouvelles mécaniques de déplacement et à l’environnement de combat repensé d’E-Day.
Tous les modes Versus se jouent en 4 contre 4 et sont conçus pour garantir des départs équitables et un gameplay équilibré. Tous les joueurs commencent chaque match avec le même équipement en termes d’armes et d’accessoires, ce qui permet de mettre l’accent sur l’habileté, le travail d’équipe et la prise de décision. Il n’y a pas de mods d’armes dans le mode Versus, ce qui garantit que chaque arme et chaque joueur partent sur un pied d’égalité.
Les équipes s’affrontent pour obtenir un avantage concurrentiel en s’emparant des armes puissantes disséminées sur la carte. Chaque mode nécessite une combinaison différente d’habileté individuelle et de stratégie d’équipe autour des armes puissantes et des emplacements sur la carte pour remporter la victoire.
Modes de lancement « Versus »
À son lancement, Versus proposera quatre modes principaux, ainsi que des expériences phares qui changeront régulièrement. Certains modes seront familiers aux fans de Gears, avec de superbes améliorations et mises à jour, tandis que d’autres seront entièrement nouveaux, tout en restant indéniablement fidèles à l’esprit de Gears :
Match à mort par équipe
Dans E-Day, le mode « Match à mort par équipe » fait son retour avec quelques améliorations, notamment un système de réapparition dynamique qui déplace les points de réapparition en fonction de l'évolution des combats. Comme dans les versions précédentes, ce mode consiste à éliminer les adversaires plutôt qu'à atteindre un score gagnant, ce qui ouvre la voie à des moments décisifs typiques du PvP de Gears, comme lorsque le dernier joueur tient bon face à l'équipe adverse.
Conquête
Ce mode propose une variante passionnante de l'expérience classique de « King of the Hill ». L'objectif principal du mode reste d'occuper et de défendre des zones spécifiques réparties sur la carte. Cependant, plutôt que de tourner à intervalles réguliers comme dans « Roi de la colline », les zones en mode Conquête restent actives jusqu'à ce qu'une équipe parvienne à accumuler suffisamment de temps passé dans la zone pour marquer un point. Grâce à une coordination étroite et à un travail d'équipe efficace, votre escouade peut renverser la situation et arracher la victoire in extremis.
Démolition
Dans le mode Démolition, les équipes s’affrontent pour le contrôle d’une bombe neutre qui doit être transportée et posée sur l’un des deux sites ennemis. Une fois la bombe armée, l’équipe qui l’a posée doit la défendre jusqu’à son explosion, tout en combattant sans possibilité de réapparition. Trois explosions réussies permettent de remporter la partie ; les combats et les tactiques concernant l’emplacement de la bombe et sa défense deviennent donc particulièrement intenses !
Crucible
Lancé en tant que nouveau mode Versus, « Crucible » s’articule autour du « Power Core », un équipement lourd du COG que vous pouvez ramasser et transporter. Si votre équipe conserve le « Power Core » à l’intérieur de la zone, vous progresserez vers la victoire, mais au fur et à mesure que la manche avance, la zone se déplacera et rétrécira. À l’intérieur de la zone, vous devrez repousser les assaillants de l’équipe adverse qui tenteront de s’emparer du « Power Core ». Heureusement, le Power Core stocke également une charge électrique capable de faire sauter la chair des os de vos adversaires, vous offrant ainsi, à vous et à votre équipe, une dernière ligne de défense pour conserver la zone et remporter la victoire.
Modes à durée limitée : après le lancement, nous proposerons également régulièrement de nouveaux modes à durée limitée. Parfois, ils accompagneront un événement saisonnier dans le jeu, comme notre mode « Trick or Treat » lors de notre événement d’Halloween. D’autres fois, nous proposerons des modes à durée limitée pour renouveler l’intérêt tout au long d’une saison, notamment avec le retour de certains modes préférés des anciens opus de Gears, mis à jour pour E-Day.
Les Maps multijoueur
E-Day aura six toutes nouvelles cartes Versus, situées dans et autour de la ville de Kalona, ravagée par la guerre. Elles s’inspirent du design classique des cartes de Gears, avec une structure symétrique et un accent mis sur les positions de couverture, les fronts et les couloirs. Bien sûr, nos cartes s’articulent également autour du nouveau gameplay « bac à sable » d’E-Day, et chaque configuration offre une variété d’opportunités « risque récompense » qui exploitent nos nouvelles mécaniques de déplacement.
OutPost
Un camp militaire abandonné surplombant le centre-ville de Kalona, comprenant des bunkers, un terrain vallonné et un pont surélevé reliant un centre d'entraînement très fréquenté. Les multiples voies de circulation, les dénivelés et les longues lignes de vue offrent des possibilités tant pour des avancées agressives que pour un positionnement tactique.
Battleship
Un navire de guerre colossal en pleine démolition d'après-guerre. Combattez sur les ponts à ciel ouvert du navire, les passerelles disputées et les quais encore fumants, où le contrôle des voies d'accès stratégiques peut déterminer le rythme de la bataille.
Zoo
Niché le long du littoral du centre-ville de Kalona, livrez bataille dans les ruines sanglantes d'un zoo devenu sauvage. Des lignes de vue dégagées convergent vers la fontaine centrale emblématique, tandis que des sentiers sinueux et les enclos environnants offrent des itinéraires alternatifs à travers le champ de bataille.
Precint
Préparez-vous à livrer bataille dans les locaux exigus du commissariat de Kalona, au lendemain de son assaut dévastateur. Les espaces confinés, les murs percés et les abris de fortune offrent sans cesse des occasions de contournements et d'affrontements au corps à corps.
Marché
Battez-vous dans un marché en bord de mer autrefois florissant, aujourd’hui ravagé par l’invasion. Les longues rues, les balcons en surplomb et les intérieurs très denses créent des affrontements à plusieurs niveaux dans chaque recoin du marché.
Skyward
Combattez sur des toits interconnectés, reliés par des sauts périlleux et des passages étroits. La verticalité, les traversées exposées et les points de vue dominants récompensent les joueurs prêts à prendre le risque de s'élever en hauteur.
Classement, récompenses et entraînement
Dans le mode Versus, les listes de jeu sont divisées en deux catégories : « Classé » et « Social ».
Le mode « Classé » met l’accent sur la compétition et la progression. Chaque liste de jeu spécifique à un mode dispose de son propre système de classement et d’évaluation des compétences, tandis qu’un système de matchmaking rigoureux et des sanctions strictes en cas d’abandon contribuent à garantir que chaque match se déroule dans des conditions équitables.
Une fois vos matchs de placement terminés, une division de niveau et un rang vous seront attribués. Votre division de niveau repose sur l’indice de niveau utilisé pour le matchmaking et reflète votre niveau perçu par rapport aux autres joueurs de la liste de jeu. Comme il s’agit d’une valeur relative, elle peut fluctuer au fil du temps, quelle que soit votre performance en jeu.
Votre rang repose sur votre classement de rang et suit votre progression dans le classement de cette liste de jeu. Alors que votre division de niveau reflète le niveau de concurrence auquel vous êtes censé faire face, votre rang reflète les progrès que vous avez accomplis. Le classement de rang s’acquiert et se perd en fonction des résultats des matchs et de vos performances : vous ne gagnez des points qu’en cas de victoire et n’en perdez qu’en cas de défaite. Le nombre de points que vous pouvez gagner ou perdre dépend de votre division de niveau, les enjeux augmentant à mesure que la concurrence s’intensifie.
Les listes de jeu sociales offrent la plus large gamme d’expériences « Versus ». Des listes de jeu « Quickplay » 4c4 et « Joueur contre Bot » aux modes à durée limitée et aux événements spéciaux. À la fin de chaque match, les joueurs votent pour choisir ce qu’ils joueront ensuite, ce qui permet aux groupes de rester ensemble et de poursuivre l’action.
Les listes de jeu « Joueur contre Bot » sont organisées en fonction du niveau de difficulté des bots et constituent un excellent moyen, très accessible, de se familiariser avec les cartes et les modes d’E-Day tout en s’entraînant aux tactiques et en perfectionnant ses compétences.
Avant de vous lancer dans n’importe quel mode, E-Day vous propose deux excellents points de départ. Notre « Boot Camp » est un court parcours d’entraînement, se déroulant dans une base militaire du COG, où les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent à Gears peuvent se familiariser avec nos nouvelles commandes et mécaniques.
Si vous souhaitez consacrer plus de temps à vous familiariser avec le jeu, le mode « Combat Training » élargit l’espace d’entraînement pour inclure une carte multijoueur offrant diverses occasions de tester des armes et même de déclencher de brefs affrontements contre les Locustes. Le mode « entrainement de combat » prend également en charge le mode coopératif à 4 joueurs, ce qui vous permet, à vous et à votre escouade, de prendre tout le temps nécessaire pour trouver votre configuration de commandes et vos combinaisons d’armes préférées.
Skins et éléments de personnalisation
Les objets cosmétiques d’E-Day sont conçus pour dégager une ambiance brute et réaliste, ou s’inspirer de l’esprit et de l’ambiance de la marque. TC adore cet univers et souhaite l’étoffer de manière captivante ; c’est pourquoi ils ont renoncé aux collaborations promotionnelles et aux partenariats avec des propriétés intellectuelles pour les skins, afin de nous concentrer sur nos propres personnages, les éléments de notre univers et notre design.
Dans les rares cas où TC a collaboré avec une autre marque ou un artiste, ils ont essayé de réfléchir à la manière la plus cool de faire découvrir cette marque dans le jeu. Bien que nos objets cosmétiques multijoueurs ne soient pas toujours considérés comme faisant partie de l’univers officiel, bon nombre de skins de personnages s’inspirent de l’histoire, des thèmes et des événements de l’univers Gears. Les skins de niveau « Légendaire » peuvent être un peu plus extravagants et imaginatifs, s’aventurant parfois dans des designs qui s’appuient sur l’imagerie et le symbolisme entourant la franchise Gears.
Personnages : Dès son lancement, E-Day proposera plus de 60 skins de personnages parmi un large éventail de personnages CGU et Locuste. De plus, tous les personnages principaux et tous les skins apparaissant dans la campagne seront disponibles dès le premier jour, et de nouveaux personnages ainsi que des skins supplémentaires seront ajoutés chaque saison.
Ensembles de skins d’armes : Dans E-Day, chaque skin d’arme que vous débloquez ou achetez comprend l’ensemble complet. En d’autres termes, vous n’aurez jamais à racheter le même skin pour chaque arme individuellement. Une fois que vous avez ajouté un skin à votre inventaire, vous pouvez l’appliquer à n’importe quelle arme personnalisable de votre choix.
Poses : Les poses sont des postures que vous pouvez appliquer à votre personnage ; elles apparaissent dans les salons Horde Siege et Versus, ainsi que sur les écrans d’entrée et de fin de partie. Notez que les poses ne sont pas des emotes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être déclenchées ni utilisées en cours de partie.
Bannières : les bannières font leur retour, mais avec une nouveauté. Bien qu’elles apparaissent toujours aux côtés de votre personnage sur les écrans d’introduction et de fin de match, elles apparaissent également en jeu pendant les missions « Siège de la Horde », indiquant l’emplacement où vous et votre escouade avez rempli un objectif et remporté une récompense.
Emblèmes : les emblèmes sont les graphismes d’arrière-plan qui apparaissent derrière votre gamertag ou votre nom Steam dans les salons multijoueurs, les écrans d’introduction et de fin, ainsi que sur les tableaux de scores.
Icônes : les icônes sont des graphismes simples et unicolores qui apparaissent à deux endroits clés. Premièrement, dans les salons multijoueurs, elles s’affichent au-dessus de votre emblème de joueur. Deuxièmement, l’icône que vous avez équipée sert également d’icône affichée lorsque vous marquez un ennemi ou un objet en multijoueur.
Titres : les titres sont de courtes chaînes de texte que vous pouvez équiper et qui apparaissent sous votre gamertag ou votre nom Steam sur votre emblème de joueur dans les salons multijoueurs. Les titres s'obtiennent uniquement en les méritant et constituent un excellent moyen de montrer que vous avez relevé des défis difficiles.
Musique de menu : comme leur nom l'indique, il s'agit de morceaux ou de playlists à équiper qui modifient la musique que vous entendrez dans le menu principal ainsi que dans les salons « Horde Siege » et « Versus ». Nous vous proposerons quatre morceaux de musique de menu au choix dès le lancement, dont une version instrumentale spéciale de « For Whom the Bell Tolls » de Metallica, et d'autres seront ajoutés après le lancement.
Gagner des cosmétiques lors de l'E-Day
Vous vous souvenez de la bonne vieille époque où, quand on achetait un jeu, on pouvait débloquer tous les objets de personnalisation simplement en jouant, parce qu’on avait déjà acheté le jeu ? TC oui, c’est pourquoi, pour vous permettre d’enrichir votre propre collection d’objets de personnalisation dans E-Day, TC a adopté une approche plus « à l’ancienne ».
Presque tous les éléments de Gears of War : E-Day peuvent être obtenus simplement en jouant au jeu. Cela signifie : pas de Battle Pass, pas de « Tour of Duty », pas d’artifices, pas de conneries. Qu’il s’agisse d’un skin de personnage légendaire, d’un ensemble de skins d’armes épiques ou d’une pose rare, la quasi-totalité de ces éléments peut être obtenue en jouant. Il existe deux moyens principaux d’acquérir de nouveaux éléments de personnalisation :
Direct : vous pouvez débloquer de nouveaux objets directement en relevant des défis saisonniers et événementiels, en débloquant des succès et en remportant des médailles grâce à notre système de médailles inspiré de Gears 3.
Indirect : tout le reste peut être obtenu en terminant des parties et en gagnant des pièces, que vous pourrez ensuite dépenser pour débloquer les objets de votre choix dans la caserne.
Il existe toutefois quelques exceptions où certains objets sont payants, mais celles-ci se limitent à trois types d’objets :
Contenu de l’édition Premium : les objets inclus dans l’édition Premium ou dans la mise à niveau vers l’édition Premium, y compris le contenu des cinq packs de personnalisation saisonniers, doivent être achetés.
Offres caritatives : lors de l’E-Day, notre boutique en jeu proposera des packs caritatifs payants, comme notre prochain pack « 2026 Never Fight Alone ». L'intégralité des recettes issues de ces offres est reversée directement à notre partenaire caritatif Crisis Text Line afin de soutenir ses efforts de prévention du suicide.
Objets issus de partenariats : nous vous en dirons plus à l'approche du lancement, mais nous avons collaboré avec plusieurs marques que nous trouvons géniales pour créer une poignée d'objets exclusifs issus de partenariats, qui doivent soit être obtenus via le partenariat, soit être achetés, comme notre ensemble légendaire de skins d'armes « Ride the Lightning » que nous avons créé en partenariat avec Metallica.
Respecter le travail fourni
Il est essentiel de noter que les objets pouvant être obtenus directement via un défi ou un succès ne peuvent l’être par ce moyen que tant que le défi est actif. En d’autres termes, vous ne pouvez pas contourner un succès ou un défi en dépensant de l’argent. Vous ne pouvez pas non plus contourner un défi actif à l’aide de pièces. Nous respectons le temps et les compétences nécessaires aux joueurs pour gagner ces objets.
Mais ne vous inquiétez pas : si vous manquez une récompense à durée limitée, vous aurez une autre occasion de l’obtenir ! Une fois qu’un événement à durée limitée, tel qu’un défi saisonnier ou lié à un événement, prend fin, la récompense correspondante sera disponible dans la Caserne après un délai de recharge, où elle pourra être acquise contre des pièces ou du fer. Cela permet aux joueurs ayant relevé le défi à temps de montrer fièrement leurs récompenses, tout en offrant aux joueurs qui l’ont manqué une chance de les obtenir ultérieurement.
Niveau du joueur, médailles et progression
Nous avons étendu notre approche « retour aux sources » à la progression dans E-Day, en associant des éléments des systèmes classiques de Gears à des améliorations bien pensées afin de créer une expérience à la fois familière et rafraîchissante.
Médailles : inspirées du système emblématique de Gears of War 3, les médailles font leur retour dans E-Day. Elles s’obtiennent en maîtrisant des aspects spécifiques du jeu, avec des niveaux progressifs à débloquer en réussissant des versions plus difficiles de chaque défi. À la sortie du jeu, nous proposerons plus de 80 séries de médailles uniques, et d’autres viendront s’ajouter chaque saison. À mesure que vous débloquerez chaque médaille, vous gagnerez des récompenses supplémentaires telles que des pièces, ainsi que des bannières et des emblèmes exclusifs. Si les médailles conservent la hiérarchie originale (Bronze, Argent, Or et Onyx), nous avons également ajouté un niveau « Diamant » qui attribue un titre de joueur exclusif pour couronner chaque série de médailles. Une fois que vous aurez obtenu une médaille, vous pourrez l’ajouter à votre emblème, où vous pourrez mettre en avant jusqu’à trois médailles de votre choix.
Niveau de joueur : vous gagnerez des XP de joueur en participant à des parties multijoueurs et en relevant les défis hebdomadaires dans les modes « Horde Siege » et « Versus ». Les XP de joueur acquis vous permettent de progresser en niveau, jusqu’au niveau 100 maximum. Une fois ce niveau atteint, vous aurez la possibilité d’effectuer un « Re-Up », ce qui vous permettra d’obtenir une récompense exclusive et de réinitialiser votre niveau de joueur à 1. Les joueurs peuvent effectuer un « Re-Up » quatre fois au total, ce qui correspond à 500 niveaux de progression au total. Une fois que vous aurez atteint le niveau 100 lors de votre dernier « Re-Up », nous vous offrirons une paire d’« ailes » inspirées de Gears 2 qui s’afficheront à côté de votre gamertag ou de votre nom Steam dans les salons multijoueurs.
Défis et succès
E-Day propose une série de défis permanents et régulièrement mis à jour. En accomplissant ces tâches spécifiques du jeu, vous obtiendrez des objets de personnalisation et accélérerez votre progression. La portée et l’ampleur du défi, ainsi que la récompense correspondante, varient en fonction du type de défi :
Défis hebdomadaires : chaque semaine, vous recevrez 12 défis ; la moitié d’entre eux doit être accomplie en mode « Siège de la Horde », tandis que l’autre moitié doit l’être en mode « Versus ». Ces défis expirent à la fin de chaque semaine et rapportent des XP de joueur. Les défis hebdomadaires ont pour but de vous aider à progresser sans que les joueurs aient l’impression de prendre du retard s’ils manquent une semaine ou s’ils ne souhaitent pas jouer à un mode particulier.
Défis saisonniers : à chaque saison, nous proposerons 20 défis saisonniers répartis entre les modes « Versus » et « Siège de la Horde ». Une fois accomplis, ces défis débloquent des objets de personnalisation tels que des poses, des ensembles de skins d’armes, des bannières, des emblèmes, des icônes et même de nouveaux personnages de base. Bien que ces défis expirent à la fin d’une saison, leurs récompenses associées réapparaîtront à terme dans la caserne pour être débloquées avec des pièces ou du fer.
Défis d’événement : lors d’événements à durée limitée, nous proposerons une série de cinq défis qui récompensent les joueurs avec des objets de personnalisation uniques et thématiques liés à l’événement.
Défis « Fondamentaux » : une poignée de défis tutoriels sans date d’expiration destinés à enseigner aux joueurs les bases du combat multijoueur dans E-Day. Ces défis récompensent principalement par des personnages de base.
Succès : Dans E-Day, tous nos succès débloquent des titres de joueur utilisables en multijoueur. Certains succès offrent également des objets de personnalisation supplémentaires, comme ceux liés à l’achèvement de certaines parties de la campagne. Chacun de ces succès débloque des personnages de base. Il convient notamment de noter qu’E-Day propose quatre succès de maîtrise qui offrent chacun un skin de personnage légendaire, y compris une version mise à jour du succès le plus célèbre de Gears : « Seriously ? » (que nous avons rebaptisé « Dead Serious » pour E-Day).
Après le lancement
Nous nous engageons à proposer cinq saisons multijoueur thématiques après le lancement, à commencer par notre saison de lancement, la Saison 1 : Emergence. Ces mises à jour regorgent de contenu exceptionnel, notamment de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouveaux personnages, de nouveaux skins, de nouvelles classes pour le mode « Horde Siege », des événements à durée limitée et bien plus encore.
Nous vous donnerons plus de détails sur l’ensemble de notre feuille de route, y compris le thème de chaque saison, à l’approche du lancement. Restez à l’écoute !
Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC