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PQube
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/31/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Kusan : City of Wolves / Disponible
Action





Éditeur : PQube
Développeur : CIRCLEfromDOT
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langue : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Coréen, Chinois

Vous incarnez Jin, un ancien soldat de talent devenu mercenaire et vivant au cœur d'une ville où la frontière entre prédateur et proie est depuis longtemps indiscernable. Pour lui, la mission n'a rien d'ordinaire : une fille mystérieuse aux pouvoirs immenses mais incontrôlables se retrouve mêlée à une conspiration violente qui menace de faire pencher la balance du pouvoir. Au milieu du chaos grondant, Jin doit sauver la jeune fille et affronter son passé, ainsi que la trahison d'un commandant auquel il vouait jadis une foi aveugle.
Tous les habitants de Kusan désirent quelque chose, et aucun ne jouera dans les règles.
Une seule voie s'offre à Jin : établir une stratégie parfaite, la mettre à l'œuvre sans pitié et sauver la fille des griffes des criminels par la force de son intelligence et de sa volonté inébranlable à survivre au champ de bataille.
Le sort de toute la ville est en jeu, et Jin sait qu'il est temps de faire le ménage, mais aussi de restaurer l'équilibre.


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 82% ActuGaming 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=x8YM7G0Qrxg
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    gareauxloups
    posted the 07/30/2026 at 11:50 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    kujotaro posted the 07/30/2026 at 12:30 PM
    Merci. Ça a l'air sympa
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