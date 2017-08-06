Éditeur : PQube

Développeur : CIRCLEfromDOT

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langue : Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Coréen, Chinois

Vous incarnez Jin, un ancien soldat de talent devenu mercenaire et vivant au cœur d'une ville où la frontière entre prédateur et proie est depuis longtemps indiscernable. Pour lui, la mission n'a rien d'ordinaire : une fille mystérieuse aux pouvoirs immenses mais incontrôlables se retrouve mêlée à une conspiration violente qui menace de faire pencher la balance du pouvoir. Au milieu du chaos grondant, Jin doit sauver la jeune fille et affronter son passé, ainsi que la trahison d'un commandant auquel il vouait jadis une foi aveugle.Tous les habitants de Kusan désirent quelque chose, et aucun ne jouera dans les règles.Une seule voie s'offre à Jin : établir une stratégie parfaite, la mettre à l'œuvre sans pitié et sauver la fille des griffes des criminels par la force de son intelligence et de sa volonté inébranlable à survivre au champ de bataille.Le sort de toute la ville est en jeu, et Jin sait qu'il est temps de faire le ménage, mais aussi de restaurer l'équilibre.