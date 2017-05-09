Gears Of War : E-Day
The Coalition et Microsoft ont annoncé que le mode multijoueur de Gears of War : E-Day serait présenté le 30 juillet à 15 heures, mais aucun autre détail n'a été communiqué pour l'instant.
Outre l'incontournables modes PvP, on attend avec impatience de découvrir le nouveau mode « Siège de la Horde », dans lequel trois équipes de quatre joueurs devront collaborer pour repousser l'avancée des Locustes sur de vastes cartes urbaines.
Nulle doute que le nouveau mode Horde aura droit a une présentation individuelle dans quelques semaines, a l'image du reveal multijoueur .
Xbox en profite pour dire que le 30 juillet sera aussi le jour de la fin de l'embargo pour les premières impressions.
D'ailleurs Gears Of War E-Day fera l'objet d'une bêta multijoueur qui débutera le 6 août, mais qui sera réservée aux personnes ayant précommandé n'importe quelle édition : tous les autres devront attendre la deuxième session de test.
Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC
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posted the 07/22/2026 at 07:43 PM by negan
Belle année Xbox entre Forza Horizon 6 (que je dois encore essayer) Halo Campaign Evolved et Gears of War E-Day