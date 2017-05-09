profile
Gears of War : E-Day
8
Likers
name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Gears of War France
81
Likes
Likers
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 07/22/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 378
visites since opening : 1426873
subscribers : 13
bloggers : 1
channel
all
Le multi de Gears Of War E-Day sera révélé le 30 Juillet
Gears Of War : E-Day




The Coalition et Microsoft ont annoncé que le mode multijoueur de Gears of War : E-Day serait présenté le 30 juillet à 15 heures, mais aucun autre détail n'a été communiqué pour l'instant.

Outre l'incontournables modes PvP, on attend avec impatience de découvrir le nouveau mode « Siège de la Horde », dans lequel trois équipes de quatre joueurs devront collaborer pour repousser l'avancée des Locustes sur de vastes cartes urbaines.

Nulle doute que le nouveau mode Horde aura droit a une présentation individuelle dans quelques semaines, a l'image du reveal multijoueur .

Xbox en profite pour dire que le 30 juillet sera aussi le jour de la fin de l'embargo pour les premières impressions.



D'ailleurs Gears Of War E-Day fera l'objet d'une bêta multijoueur qui débutera le 6 août, mais qui sera réservée aux personnes ayant précommandé n'importe quelle édition : tous les autres devront attendre la deuxième session de test.

Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC

    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    ootaniisensei, spartan1985, alucardhellsing
    posted the 07/22/2026 at 07:43 PM by negan
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo