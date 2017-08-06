Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Le Cartel Studio

Genre : Party Game

Disponible sur PC/Switch/NS2

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.

Prenez-vous par la main (ou le crâne) pour former une chaine périlleuse se balançant de plateformes en piliers, et au-delà ! Lâchez au mauvais moment et vous vous éclaterez. Mais avec une prise solide et une voltige d’expert, vous atteindrez l’arrivée en parfaite harmonie !