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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/20/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/Switch/NS2] Heave Ho 2 / Disponible
Party Game





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Le Cartel Studio
Genre : Party Game
Disponible sur PC/Switch/NS2
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.

Prenez-vous par la main (ou le crâne) pour former une chaine périlleuse se balançant de plateformes en piliers, et au-delà ! Lâchez au mauvais moment et vous vous éclaterez. Mais avec une prise solide et une voltige d’expert, vous atteindrez l’arrivée en parfaite harmonie !


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 87%
https://www.youtube.com/watch?v=OVj7cfLMLUE
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    kevinmccallisterrr
    posted the 07/18/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
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