À l'approche de la sortie, Bandai Namco dévoile une nouvelle bande-annonce pour Captain Tsubasa 2 World Fighters, qui présente en détail les différents modes de jeu incluant une aventure narrative, la personnalisation de personnages, des tournois mondiaux et des affrontements en ligne.



De plus, les joueurs pourront découvrir le mode « Légendaire/Avancé » qui permettra de vivre un scénario enrichi par de multiples intrigues inédites imaginées par Yoichi Takahashi l'auteur du manga.



Le titre sortira le 28 août sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch.