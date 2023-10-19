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Captain Tsubasa II : World Fighters
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name : Captain Tsubasa II : World Fighters
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Tamsoft
genre : sport
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/12/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Captain Tsubasa 2 World Fighters : un aperçu des modes de jeu
JV


À l'approche de la sortie, Bandai Namco dévoile une nouvelle bande-annonce pour Captain Tsubasa 2 World Fighters, qui présente en détail les différents modes de jeu incluant une aventure narrative, la personnalisation de personnages, des tournois mondiaux et des affrontements en ligne.

De plus, les joueurs pourront découvrir le mode « Légendaire/Avancé » qui permettra de vivre un scénario enrichi par de multiples intrigues inédites imaginées par Yoichi Takahashi l'auteur du manga.

Le titre sortira le 28 août sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch.
https://www.youtube.com/watch?v=JyeNh5vzBfU
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    link49, kisukesan
    posted the 07/08/2026 at 08:26 PM by yanssou
    comments (2)
    victornewman posted the 07/08/2026 at 08:50 PM
    quelle idée de le sortir 1 mois après la coupe du monde ....
    yamine posted the 07/09/2026 at 11:38 AM
    victornewman on est d'accord. Le potentiel vente aurait été décuplé. Surtout que cette suite se focalise pas mal sur ma World youth..perso j'ai regardé pas mal de vidéos des preview et il a l'air de s'éloigner encore plus d'un jeu de foot arcade que pouvait avoir un peu RONC. Le terme World Fighters prend tout son sens..on dirait un jeu de combat.

    Je demande pas un PES ou FIFA mais le chainon manquant entre la simulation de foot et le jeu ultra arcade . Regardez les animations des passes. Ça a régressé. Et puis les flèches pour indiquer notre adversaire aussi.. clairement c'est un Smash Bros foot quoi
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