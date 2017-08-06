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Annapurna Interactive
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name : Annapurna Interactive
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5/XSX/NS2] People of Note / Lancement
RPG





Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Iridium Studios
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe.

Après avoir été éliminée d'un concours de chant, Cadence a compris que ses performances en solo ne suffisaient pas à convaincre le jury. En voyageant à travers le monde de Note via la ville rock de Durandis, la ville techno de Lumina et bien d'autres, elle forme son groupe en recrutant des musiciens aussi talentueux qu'éclectiques venus de pays lointains. Cependant, quelque chose se trame dans l'ombre... La Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en catimini pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Même si ça ne fait pas partie de leur setlist, Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir sur scène.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 81% JVFrance 75%
https://www.youtube.com/watch?v=7NssSAeIcc8
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    yukilin
    posted the 04/08/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    chronokami posted the 04/08/2026 at 07:29 PM
    Ca a l'air cool. j'aime moins la DA
    fan2jeux posted the 04/09/2026 at 07:19 AM
    J ai fais la demo, franchement j ai trouvé ça bof
    mibugishiden posted the 04/09/2026 at 10:42 AM
    DA et chara design de l'enfer (et les noirs doivent etre contents du cliché habituel des dreadlocks puisque pour les studios occidentaux un noir porte forcement des dreads lol), next.
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