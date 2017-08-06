Éditeur : Team17

Développeur : Observer Interactive

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Chinois.

Quand une anomalie est détectée sur la lointaine planète Terra II, un explorateur humain est dépêché pour mener l’enquête. Après un atterrissage quelque peu mouvementé, son relais d’urgence tire un astromobile LAÏKA proche de son état de veille. Ensemble, ils embarquent pour un périple ayant pour but de localiser l’anomalie et de découvrir ses mystérieuses origines. Coopérez avec votre partenaire de chair et tissez des liens immuables tout en œuvrant au succès de votre mission.