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Team 17
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/19/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC/PS5/XSX/NS2] Rover's Tale / Trailer "Narratif"
Aventure




Éditeur : Team17
Développeur : Observer Interactive
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Chinois.

Quand une anomalie est détectée sur la lointaine planète Terra II, un explorateur humain est dépêché pour mener l’enquête. Après un atterrissage quelque peu mouvementé, son relais d’urgence tire un astromobile LAÏKA proche de son état de veille. Ensemble, ils embarquent pour un périple ayant pour but de localiser l’anomalie et de découvrir ses mystérieuses origines. Coopérez avec votre partenaire de chair et tissez des liens immuables tout en œuvrant au succès de votre mission.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=1181LQ-HaSU
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    posted the 03/14/2026 at 09:50 AM by nicolasgourry
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