name : Super Meat Boy 3D
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Meat
genre : plates-formes
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/27/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 4000
visites since opening : 16677371
subscribers : 36
bloggers : 14
Super Meat Boy 3D aussi sur NS2
Plateforme





Éditeur : Headup
Développeur : Sluggerfly / Team Meat
Genre : Plateforme
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Portugais / Italien / Arabe / Danois / Néerlandais / Finnois / Norvégien / Polonais / Suédois / Chinois / Turc / Ukrainien.

Pour sauver sa chère et tendre, notre héros protéiné devra sacrifier son bien-être et sauter depuis des murs, au-dessus de marées de scies circulaires et à travers des grottes délabrées et des mares de vieilles ordures : le tout, en 3D !


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=ZalXCMgPSZI
    tint134
    posted the 02/27/2026 at 04:25 PM by nicolasgourry
    comments (0)
