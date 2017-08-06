description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Pour sauver sa chère et tendre, notre héros protéiné devra sacrifier son bien-être et sauter depuis des murs, au-dessus de marées de scies circulaires et à travers des grottes délabrées et des mares de vieilles ordures : le tout, en 3D !