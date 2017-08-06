Éditeur : Headup

Développeur : Sluggerfly / Team Meat

Genre : Plateforme

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Portugais / Italien / Arabe / Danois / Néerlandais / Finnois / Norvégien / Polonais / Suédois / Chinois / Turc / Ukrainien.

Pour sauver sa chère et tendre, notre héros protéiné devra sacrifier son bien-être et sauter depuis des murs, au-dessus de marées de scies circulaires et à travers des grottes délabrées et des mares de vieilles ordures : le tout, en 3D !