Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Heart Machine

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur deIncarnez Luca, l'hôte, et Rehm, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d'une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n'est qu'en apprenant à vivre ensemble qu'ils pourront espérer survivre.