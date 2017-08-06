description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Par le développeur de Solar Ash / Hyper Light Drifter
Incarnez Luca, l'hôte, et Rehm, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d'une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n'est qu'en apprenant à vivre ensemble qu'ils pourront espérer survivre.