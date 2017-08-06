Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Devolver Digital
name : Devolver Digital
official website : http://www.devolverdigital.com/
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/13/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3915
visites since opening : 15776693
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC/PS5] Possessor(s) / Lancement
Action





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Heart Machine
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur de Solar Ash / Hyper Light Drifter
Incarnez Luca, l'hôte, et Rehm, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d'une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n'est qu'en apprenant à vivre ensemble qu'ils pourront espérer survivre.


Quelques tests :
OpenCritic 73% Gamekult 4/10
https://www.youtube.com/watch?v=5J-eE9eXZLw
