Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Furcula

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 18 Novembre 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Vous êtes une souris affamée, qui grapille ce qu’elle peut dans les égouts, quand vous tombez sur un fatberg magique doté d’une conscience qui vous apprend à vous transformer en un puissant petit Morsel. Grâce à vos nouveaux pouvoirs, vous vous engagez dans un périlleux univers en surface où vous affrontez les chats tyranniques et collectez de nouveaux Morsels, en en changeant de façon stratégique en chemin.