profile
Annapurna Interactive
5
Likers
name : Annapurna Interactive
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/24/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3838
visites since opening : 15332404
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Morsels / Date de sortie
Action





Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Furcula
Genre : Action/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 18 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Vous êtes une souris affamée, qui grapille ce qu’elle peut dans les égouts, quand vous tombez sur un fatberg magique doté d’une conscience qui vous apprend à vous transformer en un puissant petit Morsel. Grâce à vos nouveaux pouvoirs, vous vous engagez dans un périlleux univers en surface où vous affrontez les chats tyranniques et collectez de nouveaux Morsels, en en changeant de façon stratégique en chemin.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=fy4A0vHr6GU
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 08/18/2025 at 08:10 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo