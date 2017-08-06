description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Annapurna Interactive
Développeur : Furcula
Genre : Action/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 18 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Vous êtes une souris affamée, qui grapille ce qu’elle peut dans les égouts, quand vous tombez sur un fatberg magique doté d’une conscience qui vous apprend à vous transformer en un puissant petit Morsel. Grâce à vos nouveaux pouvoirs, vous vous engagez dans un périlleux univers en surface où vous affrontez les chats tyranniques et collectez de nouveaux Morsels, en en changeant de façon stratégique en chemin.