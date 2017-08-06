profile
channel
all
[XSXIS] KARMA : T.D.W / Date de sortie
Horreur




Éditeur : Wired Productions / Gamera Games
Développeur : POLLARD STUDIO
Genre : Aventure/Horreur
Disponible sur PC/PS5
Prévu sur XSX
Date de sortie : 10 Septembre 2025
Langues : Chinois / Anglais / Français / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Polonais.

Vous incarnez Daniel McGovern, un agent itinérant du Bureau de la pensée de la Leviathan. Vous devrez utiliser une technologie avancée et entrer dans l'esprit des accusés pour examiner des scènes de crime, interroger des suspects et faire votre rapport à la Leviathan.


Steam (Demo dispo) -Demo disponible aussi sur PSN-
Quelques tests :
OpenCritic 76%
https://www.youtube.com/watch?v=wzOGx1XE0ts
    posted the 08/05/2025 at 03:45 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    iglooo posted the 08/05/2025 at 04:11 PM
    Vu le nom de l'orga', on va finir par se retourner contre elle et aller pisser sur la tombe de Hobbes dans une quête secondaire
    bigsnake posted the 08/05/2025 at 07:16 PM
    Il est dispo depuis mars sur ps5.
