Éditeur : Wired Productions / Gamera Games
Développeur : POLLARD STUDIO
Genre : Aventure/Horreur
Disponible sur PC/PS5
Prévu sur XSX
Date de sortie : 10 Septembre 2025
Langues : Chinois / Anglais / Français / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Polonais.
Vous incarnez Daniel McGovern, un agent itinérant du Bureau de la pensée de la Leviathan. Vous devrez utiliser une technologie avancée et entrer dans l'esprit des accusés pour examiner des scènes de crime, interroger des suspects et faire votre rapport à la Leviathan.