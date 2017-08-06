Éditeur : Wired Productions / Gamera Games

Développeur : POLLARD STUDIO

Genre : Aventure/Horreur

Disponible sur PC/PS5

Prévu sur XSX

Date de sortie : 10 Septembre 2025

Langues : Chinois / Anglais / Français / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Polonais.

Vous incarnez Daniel McGovern, un agent itinérant du Bureau de la pensée de la Leviathan. Vous devrez utiliser une technologie avancée et entrer dans l'esprit des accusés pour examiner des scènes de crime, interroger des suspects et faire votre rapport à la Leviathan.