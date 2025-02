Maîtrisant à la perfection le maniement du sabre, la belle Halibel démontrera la puissance de son Zanpakutô "Tiburón" et de ces attaques à distance nommées "Ola Azul"



Sa "Resurrección" lui confère une forme bien originale avec une large épée qui ressemble à une dent de requin allongée. Manipulant l’eau à sa guise, Halibel enchaînera quelques puissantes attaques chargées avant de finir son adversaire de la plus belle des manières.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.