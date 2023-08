Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Cardboard Computer

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS4/XSX/XOne/Switch

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 17 Aout 2023

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Coréen / Italien / Russe / Japonais.

L’édition TV est la conclusion de l’histoire complète

À la tombée de la nuit au Kentucky, alors que le chant des oiseaux laisse place aux chœurs des grenouilles et aux insectes, les routes les plus connues deviennent étranges et l'on s'y perd facilement. Ceux qui s'y sont déjà perdus trouveront peut-être l'entrée d'une autoroute secrète qui serpente dans des galeries souterraines. De prime abord, les gens qui vivent et travaillent le long de cette autoroute peuvent paraître un peu étranges, mais on s'habitue vite à eux : le chauffeur vieillissant qui fait sa dernière livraison pour une boutique d'antiquités qui va fermer ses portes ; la jeune femme qui répare de vieux téléviseurs entourée de fantômes ; l'enfant et son compagnon l'aigle géant ; les musiciens robots ; l'invisible compagnie d'électricité qui surveille tout, et les communautés fatiguées qui luttent contre son emprise.