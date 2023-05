Éditeur : Devolver Digital

Développeur : WolfEye Studios

Genre : RPG/Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/One

Prévu sur Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Japonais / Chinois / Coréen.

Bon sang, nous avons eu une fuite d'un détaillant !

Weird West : Definitive Edition arrive sur Nintendo Switch, mais nous ne savons pas encore quand.

Regardez à l'horizon, flingueur.

Twitter

Par les co-créateurs de Dishonored et de Prey.Découvrez un univers sombre et alternatif qui s'approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d'un groupe de héros hors du commun. Dans Weird West, vos décisions sont cruciales : chaque voyage accompli est unique et chacune de vos actions construit une histoire qui vous est propre, tandis que le monde qui vous entoure réagit à vos choix. Formez un groupe avec d'autres personnages ou enfoncez-vous seul dans le Weird West, sauvage et hostile. Domptez la légende. Devenez la légende.