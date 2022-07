Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Heart Machine

Genre : Aventure/Action

Disponible sur PC/PS5/PS4

Prévu sur PC (Steam) /XSX/XOne

Date de sortie : 6 Décembre 2022 (Steam)

Hiver 2022 (XSX/XOne)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

C'est une suite spirituelle de Hyper Light Drifter.Les joueurs découvriront un monde surréaliste et coloré au style unique, débordant de traversées sauvages et rapides, de personnages attachants et d'ennemis imposants. Le Néant vous appelle...