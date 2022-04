Éditeur : Klei Entertainment

Développeur : Klei Entertainment

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol / Portugais / Français / Italien / Russe / Allemand.

Entrez dans un monde étrange et inexploré plein de créatures étranges, de dangers et de surprises.Rassemblez des ressources pour fabriquer des objets et des structures qui correspondent à votre style de survie.Jouez à votre façon en perçant les mystères de cette terre étrange.