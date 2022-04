Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Gungrounds / Croteam

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC

Langue : Anglais

Au plus profond d'un temple abandonné d'Égypte se trouve un artefact maudit, un ancien appareil capable de l'impensable ; Serait-ce la clé pour entrer dans l'esprit du dieu de la destruction : Mental ?C'est peut-être votre seule chance de plonger profondément dans le monde tordu de son esprit, où la quête de [Sam] le mènera contre des hordes imprudentes de monstres issus de l'imagination perverse de Mental. Frayez-vous un chemin à travers les recoins les plus hideux de son esprit et préparez-vous à une confrontation à faire fondre le cerveau !