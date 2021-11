Un jeu zen sur l'expérience familière de sortir ses affaires de cartons et de les placer dans une nouvelle maison. Moitié puzzle de placement de blocs, moitié décoration d'intérieur, venez créer un espace de vie agréable tout en découvrant des indices sur la vie que vous déballez. Au fil des huit déménagements dans de nouvelles maisons, vous aurez l'opportunité de vivre un sentiment d'intimité avec un personnage que vous ne verrez jamais et une histoire dont vous ne savez rien.

posted the 11/02/2021 at 12:10 AM by nicolasgourry