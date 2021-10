Éditeur : 11 bit studios

Développeur : Dead Mage

Genre : RPG/Action/Rogue-lite/Hack'n'slash

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Russe / Chinois / Portugais / Polonais / Espagnol / Turc.

DLC: Ancient Spirits

Date : 7 Octobre 2021 / Gratuit

Des vies parallèles, bien que distinctes, peuvent parfois se lier et en commencer une nouvelle, ressemblant à leurs deux natures. Tout devient clair avec l'arrivée d'un guerrier à deux esprits. Ce nouveau personnage élargit le groupe de guerriers disponibles et est jouable dans le mode Family Trials. La maîtrise du combat et le style de jeu unique de ce nouveau venu sont incomparables aux compétences de quiconque sur ces terres.

Édité par le développeur deConduisez les Bergson (toute une famille), avec tous leurs défauts et leurs vertus, contre la corruption à venir.