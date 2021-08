Éditeur : All In! Games

Développeur : The Farm 51

Genre : FPS/Horreur

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/PS4/XOne

Date de sortie : 28 Septembre 2021 (PS4/XOne)

-La version PlayStation 4 sera disponible à la fois physiquement et numériquement-

2021 (PS5/XSX)

Langues : Français/Anglais/Russe/Allemand/Néerlandais/Hongrois/Polonais/Espagnol/Tchèque/Ukrainien/Turc.

Alliez-vous ou rivalisez avec d'autres survivants de la zone de Tchernobyl.N'oubliez pas que la vie est fragile et que ce sont vos décisions qui déterminent le sort de vos compagnons.Vous pouvez passer votre temps à vous préparer, cependant, sachez que votre cheminement est toujours en évolution.À chaque instant qui passe, vos chances de succès diminuent : les camarades meurent, les fournitures s'épuisent ou une patrouille inattendue pourrait vous découvrir.Et en plus de tout cela, des dangers surnaturels surgissent autour de vous selon des schémas mystérieux.Chaque jour apporte de nouveaux défis avec la gravité toujours croissante de votre situation actuelle.Planifiez soigneusement votre stratégie si vous voulez survivre.