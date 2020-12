Résumé

- The Gears 5 : Hivebusters Extension est disponible le mardi 15 décembre 2020 et est disponible avec Xbox Game Pass Ultimate sur console, PC et appareils Android le même jour que la sortie mondiale.



- Gears 5 : Hivebusters Extension (19,99 E) est disponible séparément en préachat ou inclus avec Gears 5 : Game of the Year Edition (59,99 E) à partir du 15 décembre.



- L'extension ajoute 16 nouvelles réalisations pour un total de 210 Gamerscore disponibles.

Gears 5 : Extension Hivebusters

- Profitez d'une nouvelle campagne de 3 heures sur les îles volcaniques Galangi. Les coulées de lave et les plages de sable de l'île grouillent de Swarm et d'un nouveau prédateur mortel.



- Pour la première fois, utilisez et améliorez Ultimate Abilities dans le cadre d'un récit de campagne.



- Jusqu'à 3 joueurs en mode coopératif, en écran partagé ou en ligne.



- 16 nouvelles réalisations à débloquer pour 210 Gamerscore



- L'extension prend en charge les optimisations de la série X|S de Gears 5 Xbox, y compris les temps de chargement réduits, la reprise rapide, les taux de rafraîchissement variables et les visuels HDR Ultra 4K sur la série X.

Gears 5 : Edition du jeu de l'année

