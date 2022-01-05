Actualité









Shimmer qui fait la même pose que Rex. Shimmer qui fait la même pose que Rex.

Nintendo a annoncé que la trilogie Xenoblade Chronicles aura sa version NS2 avec du contenu exclusif. Xenoblade 1 s'est vu rajouté un mode course avec l'Etherjet (qui soit dit en passant aurait du être une invension des Machina et non d'un Nopon random, mais bref...), Xenoblade 2 s'est vu rajouté un mode permettant de jouer les Lames (et qui est théorisé pour etre un tease du gameplay de Xenoblade Genesis) ainsi que le personnage de MOMO issue de Xenosaga, et Xenoblade 3 a eu droit avec le Nintendo Direct d'aujourd'hui une petite présentation du mode horde (inspiration Vampire Survival) qui permettra de combattre des vagues d'ennemis.Mais les fans attendaient de savoir qui sera le nouveau héros ajouté à cette version. Et il ne s'agit nulle autre que de la fille de Mythra: Shimmer. Et vous aurez compris que Rex a nommé ses filles littéralement "lueur" et "scintiller"Shimmer est une héroïne de type attaquant, appartenant à Agnus mais dont le style vestimentaire n'est pas en raccord avec le style traditionnel japonais (notamment avec sa "soeur" Glimmer du DLC Future Redeemed) mais est clairement une référence à Pyra avec le short. On dirait que l'enfant de Mythra a la personnalité de Pyra (comme Glimmer a la personalité de Mythra).Pas d'autre information, mais tout comme Mythra dans Xenoblade 2, Shimmer devrait avoir la capacité "prévoyance" qui permettra à l'équipe d'esquiver plus facilement les attaques ennemies.