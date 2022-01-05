description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
En marge du Nintendo Direct de demain, Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs de son titre FR se date et est prévu pour le 25 février 2027 sur NS2, PS5, XS et Steam.
2 nouveaux personnages :
Celes (doublée par Fairouz Ai)
Une femme calme et posée, dotée d’un côté singulier, qui vit dans un village situé dans le royaume souterrain de Noctrem. C’est une excellente cuisinière, une experte en préparation du thé et une habile manieuse d’épée ; elle affirme avec assurance qu’elle est capable de terrasser même les adversaires les plus redoutables à l’aide de ses épées. Elle est en réalité une ??? fabriquée à ???. Elle a rencontré ??? alors qu’elle était ???.
Noelk Schreiber (doublé par Shoya Chiba)
Inspecteur au Bureau eustellien de contrôle des reliques alchimiques, il affiche une attitude indifférente. Ses fonctions consistent notamment à réglementer l’usage de l’alchimie et à signaler les infractions. Ancien archéologue, il sait lire les langues anciennes et porte un vif intérêt aux reliques, même s’il s’efforce de le dissimuler. Par le passé, il s’est retrouvé impliqué dans ??? et ??? lié à l’alchimie ???. Son incapacité à protéger ??? lui a fait prendre conscience des limites de ???.
Edit : Pour les joueurs japonais, les bonus de précommandes (posters et cie) selon les plateformes d'achat.
Le DLC Kaïra en Col blanc dispo Day One pour la modique somme de 30000 euros détourné
Me reste encore Resleriana a faire, j'espère qu'il arrivera a me réconcilier avec la franchise