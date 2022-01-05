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Atelier Karia
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name : Atelier Karia
platform : Switch 2
editor : Koei Tecmo
developer : Gust
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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group information
Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/08/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 433
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Atelier Karia - Second trailer et date de sortie
Actualité


En marge du Nintendo Direct de demain, Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs de son titre FR se date et est prévu pour le 25 février 2027 sur NS2, PS5, XS et Steam.

2 nouveaux personnages :


Celes (doublée par Fairouz Ai)
Une femme calme et posée, dotée d’un côté singulier, qui vit dans un village situé dans le royaume souterrain de Noctrem. C’est une excellente cuisinière, une experte en préparation du thé et une habile manieuse d’épée ; elle affirme avec assurance qu’elle est capable de terrasser même les adversaires les plus redoutables à l’aide de ses épées. Elle est en réalité une ??? fabriquée à ???. Elle a rencontré ??? alors qu’elle était ???.



Noelk Schreiber (doublé par Shoya Chiba)
Inspecteur au Bureau eustellien de contrôle des reliques alchimiques, il affiche une attitude indifférente. Ses fonctions consistent notamment à réglementer l’usage de l’alchimie et à signaler les infractions. Ancien archéologue, il sait lire les langues anciennes et porte un vif intérêt aux reliques, même s’il s’efforce de le dissimuler. Par le passé, il s’est retrouvé impliqué dans ??? et ??? lié à l’alchimie ???. Son incapacité à protéger ??? lui a fait prendre conscience des limites de ???.







Edit : Pour les joueurs japonais, les bonus de précommandes (posters et cie) selon les plateformes d'achat.



Noisy Pixel - https://noisypixel.net/atelier-karia-february-25-2027-noelk-celes-gameplay/
    tags : gust koei tecmo atelier karia
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    burningcrimson
    posted the 09/08/2026 at 01:45 PM by masharu
    comments (4)
    wolverine posted the 09/08/2026 at 01:51 PM
    Atelier Kaïra

    Le DLC Kaïra en Col blanc dispo Day One pour la modique somme de 30000 euros détourné
    shirou posted the 09/08/2026 at 01:54 PM
    Autant Yumia les trailers avait réussi a m'attirer autant la avec Kaïra j'y arrive pas...
    Me reste encore Resleriana a faire, j'espère qu'il arrivera a me réconcilier avec la franchise
    burningcrimson posted the 09/08/2026 at 02:36 PM
    Day 01
    masharu posted the 09/08/2026 at 02:59 PM
    J'ai rajouté les bonus de précommande .
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