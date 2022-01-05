Actualité

Celes (doublée par Fairouz Ai)

Une femme calme et posée, dotée d’un côté singulier, qui vit dans un village situé dans le royaume souterrain de Noctrem. C’est une excellente cuisinière, une experte en préparation du thé et une habile manieuse d’épée ; elle affirme avec assurance qu’elle est capable de terrasser même les adversaires les plus redoutables à l’aide de ses épées. Elle est en réalité une ??? fabriquée à ???. Elle a rencontré ??? alors qu’elle était ???.

Noelk Schreiber (doublé par Shoya Chiba)

Inspecteur au Bureau eustellien de contrôle des reliques alchimiques, il affiche une attitude indifférente. Ses fonctions consistent notamment à réglementer l’usage de l’alchimie et à signaler les infractions. Ancien archéologue, il sait lire les langues anciennes et porte un vif intérêt aux reliques, même s’il s’efforce de le dissimuler. Par le passé, il s’est retrouvé impliqué dans ??? et ??? lié à l’alchimie ???. Son incapacité à protéger ??? lui a fait prendre conscience des limites de ???.















En marge du Nintendo Direct de demain, Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs de son titre FR se date et est prévu pour le 25 février 2027 sur NS2, PS5, XS et Steam.2 nouveaux personnages :Edit : Pour les joueurs japonais, les bonus de précommandes (posters et cie) selon les plateformes d'achat.