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Stellar Blade : Blood Rain
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name : Stellar Blade : Blood Rain
platform : Playstation 5
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
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group information
Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 430
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[Figurine] Evie par PA Create Studio
Collection
Si SHIFT UP continuera son partenariat avec JND Studios pour des figurines officielles Stellar Blade à +3000 balles, voici une figurine non-officielle d'Evie, l'héroïne du prochain opus, sculptée par PA Create Studio déjà connu dans ce groupe notamment pour leur 2 figurines Ninja Gaiden (Momiji et Rachel). Plus accessible niveau prix, même si on est dans les +400 balles.





Existe en 2 versions (positions des bras différentes). Dimensions: 48cm sur 20cm sur 20cm (échelle 1/4). Livraison pour début 2027.
orzGK - https://www.orzgk.com/product/pa-create-studio-evie-stellar-blade
    tags : shift up stellar blade blood rain
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    posted the 09/07/2026 at 10:06 AM by masharu
    comments (2)
    edarn posted the 09/07/2026 at 10:18 AM
    Suis pas fan de sa combi à niveau de la poitrine... Ça fait un peu "saggy".
    Sa combinaison devrait mieux soutenir sa poitrine par confort.

    Sinon, pas mal niveau détails.
    abookhouseboy posted the 09/07/2026 at 11:02 AM
    Superbe, mais par contre on est plus sur une statuette qu'une figurine, non ?
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