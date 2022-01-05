Collection







Si SHIFT UP continuera son partenariat avec JND Studios pour des figurines officielles Stellar Blade à +3000 balles, voici une figurine non-officielle d'Evie, l'héroïne du prochain opus, sculptée par PA Create Studio déjà connu dans ce groupe notamment pour leur 2 figurines Ninja Gaiden (Momiji et Rachel). Plus accessible niveau prix, même si on est dans les +400 balles.Existe en 2 versions (positions des bras différentes). Dimensions: 48cm sur 20cm sur 20cm (échelle 1/4). Livraison pour début 2027.