Events

Marvel's Wolverine (Sony)

Jean Grey et Mystique



Monster Hunter Wilds: Ascendance (Capcom)

Gemma



Une forgeronne de la Commission de recherche qui prendra soin de toutes vos armes et répondra à tous vos besoins en matière de création d'armures !

Nadia



Chasseuse d'élite surnommée ""Vifregard"", Nadia est connue pour sa vision, son audition et son odorat extraordinaires.



Son instinct affûté et sa capacité d'observation hors du commun font d'elle une chasseuse féroce et une stratège d'exception. Son avis est si fiable que l'on fait très souvent appel à elle pour planifier des opérations.

Elle est aussi l'une des meilleures tireuses de la Guilde.

Crimson Desert (Pearl Abyss)

Damiane



FINAL FANTASY RESONANCE (Square Enix)

Dark Fina



La figure énigmatique au cœur de l'illustration principale de FINAL FANTASY RESONANCE, vêtue de pourpre et de blanc et chevauchant un dragon noir. Son illustration officielle confirme qu'elle joue un rôle majeur dans l'histoire, et les vétérans de Final Fantasy: Brave Exvius savent pertinemment pourquoi le lien qui l'unit à Fina est si important.

Gundam Rogue Orbit (Bandai Namco)

Sofia, Elaine et April





La bande-annonce présente également plusieurs personnages que RE-X croisera au fil de l'histoire, notamment Sofia, une jeune femme mystérieuse qui surveille les déplacements de RE-X, et April, capitaine du *Stellarvane*, un vaisseau indépendant affecté à des missions spéciales contre l'Apocalypse.

Rev. NOiR (Konami)

Finé



Une jeune prêtresse qui manie l'astria de l'arc-en-ciel, un pouvoir qui serait capable de mettre fin à la pluie divine. Tandis qu'elle voyage en compagnie de Diana, elle rencontre Asch au milieu des ruines d'un village dévasté. Joyeuse, curieuse et dotée d'un goût certain pour l'aventure, Finé rêve de voir le monde qui s'étend au-delà des terres qu'elle a toujours connues.

Diana



Une soldate de l'Ordre Astrien de la garde de la capitale sainte. Elle éprouve un profond respect pour Finé, devant le zèle de cette dernière pour endosser le rôle de « Sainte », et l'accompagne pour assurer sa sécurité. Dotée d'un sens aigu de la justice, elle croit en la nécessité d'aider les personnes dans le besoin et n'hésite jamais à risquer sa propre vie pour les autres.

Rhapsody in Scarlet (Konami)

Ellie Myers



Ellie, l'héroïne de notre histoire, est une jeune mage arrivée à New York pour y mener une carrière de chanteuse de jazz. Combattant aux côtés de Sköll, sa créature alliée, elle canalise les pouvoirs des bêtes et la magie pour déclencher des attaques coordonnées.



Attachée à la liberté par-dessus tout, Ellie refuse de se plier aux règles ou à l'autorité. Armée d'un esprit anticonformiste et d'une détermination inébranlable, elle affrontera un complot aux répercussions mondiales ainsi que le destin qui l'attend.

Ilya Jones



La jeune dirigeante des « Seekers », une organisation de mages. Élevée sous la tutelle de son père Harold, chef du Quartier de la Sorcellerie, elle est une mage au talent exceptionnel, alliant une habileté remarquable à un sens aigu des responsabilités. Attachée par-dessus tout à l'ordre, elle entre souvent en conflit avec Ellie, dont l'esprit est épris de liberté. Au fil de nombreux combats menés côte à côte, elles finissent peu à peu par se comprendre.

FINAL FANTASY VII REVELATION (Square Enix)

Tifa Lockhart



Dragon Ball Xenoverse 3 (Bandai Namco)

Rom



Fate/EXTRA Record (Aniplex)

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, "Saber"



L'un des trois Servant à la disposition du protagoniste. Similaire à Altria Pendragon, Néron est une femme. Elle déteste qu'on lui dise qu'elle est petite même si c'est vrai, mais c'est un individu qui voulait le meilleur pour ses sujets.

Tamamo-no-Mae, "Caster"



L'un des trois Servant à la disposition du protagoniste. C'est à l'origine une renarde à neuf queues qui a gagné les faveurs de l'empereur Toba comme courtisane, belle et bien informée.

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes (NIS)

Alpha



Bien qu'elle ne soit « numéro deux » que de nom, Alpha est la véritable dirigeante de Shadow Garden, qu'elle a fait passer d'une organisation de base à une superpuissance économique et militaire.

Stupid Never Dies (GPTRACK50)

Julia



Julia est la femme humaine congelée dont Davy tombe amoureux au premier regard. Étudiante à l'université, elle s'était réfugiée dans un centre commercial pendant la Grande Guerre et avait trouvé la mort à l'intérieur d'un congélateur.

SlashZero (Skystone Games)

Fina





Fina a été le deuxième personnage que nous avons commencé à créer. Grâce à tout ce que nous avions appris avec Nyx, les premières étapes de sa création se sont déroulées beaucoup plus facilement. En tant qu'unité de combat solo extrêmement efficace, Fina maîtrise un large éventail d'armes. Son arsenal de prédilection comprend les pistolets jumelés « Executor » et le « Annihilation Beam ». D'autres armes, telles que les balles perforantes et les micro-bombes LS-7, sont réparties sur différentes puces et n'attendent que d'être activées.

Comme d'habitude depuis 3 ans déjà, on fait sur Waifukyo le récapitulatif des différentes héroïnes notables des présentations JV.En attendant le Nintendo Direct de la semaine prochain tout juste annoncé, quelles sont été les héroïnes de ce double State of Play d'hier ? Par ordre d'apparition :