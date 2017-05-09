Qui est le General Kravv Vraahk ?

On sait peu de choses sur la jeunesse de Vraahk, si ce n’est qu’il vivait à Nexus. À un moment donné, il a rejoint l’armée des Locustes.





Vraahk est devenu un vétéran décoré de la guerre des Lambents. Au cours de son engagement au combat, il a été gravement brûlé sur le côté gauche de son corps et de son visage, ce qui lui a coûté son œil gauche. En récompense de ses exploits sur le champ de bataille, Vraahk s'est vu décerner par la reine Myrrah le grade honorifique unique de « Svore », qui signifie « Celui qui a été brûlé ». À un moment donné avant le Jour de l'Émergence, il est devenu le commandant de sa propre « équipe », appelée la Légion brûlée. Dans le cadre d'un rituel, les membres de son « équipe » pratiquaient l'automutilation.



Vraahk fut désigné pour mener son armée à l’assaut de la ville de Kalona, à Tyrus. Kalona était réputée pour sa technologie et son esprit d’innovation, ce qui en faisait une cible de choix pour les Locustes, désireux de s’en emparer et de la détruire. Pour se préparer, Vraahk fit fabriquer des armes spécialisées pour la Légion Brûlée. Il isola également une importante population de rebus et les affama afin de les rendre plus sauvages, pour qu’ils servent de chair à canon agressive lors de leur première sortie.



Six semaines après la fin des Guerres pendulaire, Vraahk et son armée firent irruption à Kalona et lancèrent leur guerre génocidaire contre les humains. Alors qu’il massacrait personnellement les Gears de l’armée du COG, Vraahk s’emparait de leurs badges du CGU en guise de trophées. Ses méthodes d’exécution étaient souvent sadiques : il utilisait notamment une baïonnette de poignet pour les empaler ou leur versait de l’Imulsion brute sur le visage.



Story Trailer

50 Minutes de Gameplay en 4K

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