La PDG de Xbox, Asha Sharma, a publié un message sur les réseaux sociaux pour annoncer que le story trailer de Gears of War : E-Day serait diffusée lors de l'événement « Opening Night Live » de la Gamescom 2026.
Courte vidéo du Story Trailer
Pour rappel, l’Opening Night Live de la Gamescom 2026 sera à suivre en direct sur YouTube et Twitch le mardi 25 août a 21 heures. Les joueurs pourront donc découvrir en direct la première mondiale de la bande-annonce consacrée à l’histoire de Gears of War: E-Day.