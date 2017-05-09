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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 08/20/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War : E-day fera le Show a la Gamescom
Gears Of War : E-Day



La PDG de Xbox, Asha Sharma, a publié un message sur les réseaux sociaux pour annoncer que le story trailer de Gears of War : E-Day serait diffusée lors de l'événement « Opening Night Live » de la Gamescom 2026.

Courte vidéo du Story Trailer


Pour rappel, l’Opening Night Live de la Gamescom 2026 sera à suivre en direct sur YouTube et Twitch le mardi 25 août a 21 heures. Les joueurs pourront donc découvrir en direct la première mondiale de la bande-annonce consacrée à l’histoire de Gears of War: E-Day.

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    ootaniisensei
    posted the 08/20/2026 at 05:01 PM by negan
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