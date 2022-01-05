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Atelier Karia
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name : Atelier Karia
platform : Switch 2
editor : Koei Tecmo
developer : Gust
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/14/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Atelier Karia - Pour l'instant, près de 80% des sondés souhaitent voir Karia grossir en mangeant
Actualité


Je vous en parlais ici, Koei Tecmo et Gust conduisent un sondage sur Atelier Karia le nouvel épisode à venir de la série Atelier et suite d'Atelier Yumia.

Dans ce sondage, LA question était de savoir si les fans voulaient voir l'héroïne Karia grossir à mesure qu'elle mange via mécanique de jeu. Et bien presque 80% approuvent cette idée, et cette idée monte à 91% pour les joueurs anglophones.



Parmi les 3 options liés à ce gimmick, 62% des sondés souhaitent "que Karia grossisse selon ce qu'elle mange + option pour verrouiller son apparence préférée".

Le sondage est toujours ouvert, vous avez jusqu'au 23 aout pour y répondre. Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories est prévu pour 2027 sur NS2, PS5 et Steam.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/nearly-80-of-atelier-fans-vote-in-favor-of-atelier-karias-heroine-being-able-to-change-into-a-plumper-body-shape/
    tags : gust koei tecmo atelier karia
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    posted the 08/14/2026 at 01:42 PM by masharu
    comments (4)
    adamjensen posted the 08/14/2026 at 01:53 PM
    Pas sûr de comprendre l’intérêt d’une telle feature dans un jeu de ce genre-là.

    Peut-être qu'elle conduira mieux, comme CJ.
    kikoo31 posted the 08/14/2026 at 03:06 PM
    Vivement le DLC foie gras!!!
    burningcrimson posted the 08/14/2026 at 06:57 PM
    adamjensen Je pense pareil lol. Ou peut-être qu'elle aura un bonus de stats défensif/offensif. C'est marrant mais en même temps un peu malaisant je trouve de la voir avec un gros bide...
    adamjensen posted the 08/14/2026 at 07:23 PM
    burningcrimson

    Mais ouais, c'est trop bizarre leur truc...
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