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, Koei Tecmo et Gust conduisent un sondage sur Atelier Karia le nouvel épisode à venir de la série Atelier et suite d'Atelier Yumia.Dans ce sondage, LA question était de savoir si les fans voulaient voir l'héroïne Karia grossir à mesure qu'elle mange via mécanique de jeu. Et bien presque 80% approuvent cette idée, et cette idée monte à 91% pour les joueurs anglophones.Parmi les 3 options liés à ce gimmick, 62% des sondés souhaitent "que Karia grossisse selon ce qu'elle mange + option pour verrouiller son apparence préférée".Le sondage est toujours ouvert, vous avez jusqu'au 23 aout pour y répondre. Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories est prévu pour 2027 sur NS2, PS5 et Steam.