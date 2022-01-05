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C'est original venant de Koei Tecmo et Gust, mais ces derniers ont donc lancé un nouveau sondage dans lequel ils demandent si les joueurs veulent voir Karia, l'héroïne du prochain Atelier Karia, prendre du poids si elle mange trop.Le sondage propose également divers concepts de tenues, demandant aux sondés de savoir lesquels iraient à Karia. Le cheongsam/qipao (robe chinoise) est toujours une garantie en ce qui me concerne. En tout cas vous pouvez y répondre à cette adresse :Sinon autre information sur la série Atelier, un nouveau Atelier Ryza ASMR titré "Time of Serenity and a Journey to Tomorrow" est prévu pour la mi-août au Japon, cette fois mettant en avant Klaudia Valentz la partenaire de Ryza.. Sur ce nouveau ASMR, vous y retrouverait donc Klaudia qui vous racontera sa petite histoire en chuchotant. Ça sera le 3e ASMR payant que vend Koei Tecmo, celui sur Ryza ayant battu des records pour le genre sur la plateforme DLsite.