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Atelier Karia
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name : Atelier Karia
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : Gust
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/24/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Atelier Karia qui prendrait "du poids" et un nouvel Atelier Ryza ASMR avec Klaudia
Actualité


C'est original venant de Koei Tecmo et Gust, mais ces derniers ont donc lancé un nouveau sondage dans lequel ils demandent si les joueurs veulent voir Karia, l'héroïne du prochain Atelier Karia, prendre du poids si elle mange trop.



Le sondage propose également divers concepts de tenues, demandant aux sondés de savoir lesquels iraient à Karia. Le cheongsam/qipao (robe chinoise) est toujours une garantie en ce qui me concerne. En tout cas vous pouvez y répondre à cette adresse :
https://www.gamecity.ne.jp/form/karia_2026_en



Sinon autre information sur la série Atelier, un nouveau Atelier Ryza ASMR titré "Time of Serenity and a Journey to Tomorrow" est prévu pour la mi-août au Japon, cette fois mettant en avant Klaudia Valentz la partenaire de Ryza.



Si vous aviez raté l'information du premier ASMR (ou même si vous ne savez pas ce que c'est), c'est à voir ici. Sur ce nouveau ASMR, vous y retrouverait donc Klaudia qui vous racontera sa petite histoire en chuchotant. Ça sera le 3e ASMR payant que vend Koei Tecmo, celui sur Ryza ayant battu des records pour le genre sur la plateforme DLsite.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/koei-tecmo-announces-new-atelier-ryza-asmr-centered-on-a-slightly-older-klaudia/
    tags : gust koei tecmo atelier ryza atelier karia
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    esets
    posted the 07/24/2026 at 03:31 PM by masharu
    comments (3)
    altendorf posted the 07/24/2026 at 03:41 PM
    Pas étonnant vu la popularité de Ryza et ses "jambonneaux"
    shambala93 posted the 07/24/2026 at 04:02 PM
    Tous ces personnages qui n’ont aucune identité… des copies de copies. C’est la négation de l’art !
    rogeraf posted the 07/24/2026 at 04:17 PM
    Cette question et si elle devient anorexique ils voont poser la question et vont montrer les os. Bizarre comme question ...

    Moi je veux une trans en mode : Black, tres gros boobs, et naine svp

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