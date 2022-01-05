profile
The First Descendant
0
Likers
name : The First Descendant
platform : Playstation 5
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
11
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/02/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 377
visites since opening : 811605
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
The First Descendant - Premier visual pour Raven + premières figurines
Actualité


Nexon a tenu son Descendant Fest, un livestream dans lequel les développeurs ont abordé un bon nombre de points pour le suivi de The First Descendant dont un premier aperçu pour Raven, la prochaine légataire jouable, avec également une tenue premium. Les développeurs ont également révélé la version ultime pour Hailey et son premier skin premium.






Nexon a révélé le top-5 des tenues pour les héroïnes préférés des joueurs :



On a enfin les premiers merchandising et un premier partenariat avec Good Smile Company pour la production de figurines : Une Nendoroid Bunny, une figurine pour Bunny Ultime et une Figma pour Valby. Ces figurines arriveront courant 2027.



Pour le reste : La saison 4 arrive le 20 aout prochain avec l'introduction de Raven. Ça sera la bataille finale avec l'antagoniste du jeu, Karel, et un mega-donjon basé sur son vaisseau sera ajouté. Un nouveau mode Essais sera également introduit.

    tags : nexon the first descendant tfd
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 07/02/2026 at 03:27 PM by masharu
    comments (1)
    rogeraf posted the 07/02/2026 at 03:33 PM
    Pas d'amibo prévu ? Je me fais rire moi meme, c'est pas nintendo qui va accepter ca, mais cependant quand tu vois le store nintendo switch on dirait que 40 pourcents des jeux sont devenus érotique / seduction ... Donc finalement y a qu'un pas
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo