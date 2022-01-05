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Nexon a tenu son Descendant Fest, un livestream dans lequel les développeurs ont abordé un bon nombre de points pour le suivi de The First Descendant dont un premier aperçu pour Raven, la prochaine légataire jouable, avec également une tenue premium. Les développeurs ont également révélé la version ultime pour Hailey et son premier skin premium.Nexon a révélé le top-5 des tenues pour les héroïnes préférés des joueurs :On a enfin les premiers merchandising et un premier partenariat avec Good Smile Company pour la production de figurines : Une Nendoroid Bunny, une figurine pour Bunny Ultime et une Figma pour Valby. Ces figurines arriveront courant 2027.Pour le reste : La saison 4 arrive le 20 aout prochain avec l'introduction de Raven. Ça sera la bataille finale avec l'antagoniste du jeu, Karel, et un mega-donjon basé sur son vaisseau sera ajouté. Un nouveau mode Essais sera également introduit.